Inter-Real Madrid, i precedenti al San Siro fanno ben sperare i nerazzurri

Questa sera è in programma l’andata del big match del girone D di Champions League tra Inter e Real Madrid. I nerazzurri, imbattuti nelle prime giornate di campionato, sono reduci da due vittorie e un pareggio, mentre i blancos vengono da tre vittorie e un pareggio nella Liga. Sarà la diciottesima sfida tra i due club, il bilancio complessivo è leggermente a favore del club spagnolo con 8 vittorie contro le 7 dei nerazzurri e due soli pareggi.

Dei 17 precedenti sono 9 le partite che si sono disputate a San Siro: con un bilancio totalmente a favore dell’Inter con ben 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. L’unica sconfitta risale alla passata stagione, dove i blancos si imposero per 0-2 con i gol di Eden Hazard e Vinicius Junior.

L'ultimo successo dell’Inter risale al 25 novembre 1998, con l'indimenticabile vittoria al Meazza per 3-1 con la doppietta di Roberto Baggio e il gol di Zamorano. Contro il Real Madrid i nerazzurri hanno conquistato la prima Coppa dei Campioni della sua storia nel lontano 1964, grazie alla vittoria per 3-1 al Prate di Vienna. Nella Coppa dalle grandi orecchie i due club si sono affrontati per 11 volte, i restanti incontri si sono disputati in Coppa Uefa (4) e in Coppa delle Coppe (2).