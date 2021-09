Inter-Real Madrid, i convocati blancos: recupero a sorpresa

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha reso nota attraverso il proprio account Twitter ufficiale la lista dei 23 giocatori convocati per la sfida di Champions League contro I'Inter in programma il prossimo mercoledì a San Siro.

Confermate le diverse assenze di Gareth Bale (ne parliamo qui del suo infortunio), Ferland Mendy, Tony Kroos e Marcelo. Rientrano invece nella lista dei convocati gli acciaccati David Alaba e Luka Jovic. L’austriaco, arrivato in estate a parametro zero dal Bayern Monaco, sembra aver smaltito del tutto il problema muscolare che lo ha costretto ai box nell’ultimo match di campionato del Real Madrid vinto per 5-2 contro il Celta Vigo. Adesso bisognerà vedere se partirà subito da titolare a San Siro contro l’Inter o se andrà in panchina. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente dallo staff medico madrileno nell’allenamento di rifinitura di domani, nel caso in cui non dovesse farcela spazio nuovamente al giovane canterano Miguel Gutierrez sulla fascia sinistra.

Ecco di seguito riportato I'elenco completo dei 23 convocati:

PORTIERI: Courtois, Lunin, Toni Fuidias.

DIFENSORI: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Miguel Gutierrez.

CENTROCAMPISTI: Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Isco, Camavinga, Blanco.

ATTACCANTI: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vinicius, Rodrygo, Mariano.