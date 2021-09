Inter Real Madrid, Dzeko non accetta la sconfitta: le parole

"Meritavamo di più ma se non fai gol è difficile vincere. Abbiamo disputato una grande partita. Non si doveva perdere ed è davvero un peccato. Dal primo minuto mi sono sentito parte della squadra. I miei compagni sono grandi uomini".

Sono le parole dichiarate tramite i microfoni di Amazon Prime dopo il triplice fischio di Inter Real Madrid. I padroni di casa hanno perso per una rete a zero dopo un'ottima prova. Gli uomini di Inzaghi hanno creato molte occasione soprattutto nel primo tempo.

Dzeko, che ha parlato anche prima della gara, potete leggere qui l'intervista, non ha accettato il risultato ed ha manifestato tutta la sua amarezza. Il centravanti ex Roma è rimasto all'interno del campo per tutta la partita anche quando è entrato Joaquin Correa. L'argentino ha preso però il posto di Lautaro Martinez.

I nerazzurri dopo una partita a pari merto con lo Shakhtar di Roberto De Zerbi. Gli spagnoli, grazie alla rete di Rodrygo si portano a tre punti e raggiungono lo Sheriff in testa alla classifica.