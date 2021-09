Inter Real Madrid, due assenze di lusso per la squadra di Ancelotti

Il Real Madrid si presenterà a Milano con assenze importanti. Gli spagnolo, sicuramente, faranno a meno di Mendy e David Alaba.

Contro l'Inter, nel match di Champions League ( qui troverete altri dettagli), in programma mercoledì 15 settembre Carlo Ancelotti rinuncerà a due titolari della difesa. La conferma è arrivata dal tecnico dopo la vittoria, per 5-2, contro il Celta Vigo.

Allarme infortuni per i Blancos che, come dettaglia la Gazzetta dello Sport, potrebbero rinunciare anche a Bale, Kroos, Jovic e Ceballos. Nella giornata di oggi, 13 settembre dovrebbero essere sostenuti degli esami strumentali ma il gallese è in forte dubbio per un problema muscolare che sembra molto serio.

Qualche defezione anche per la squadra di Simone Inzaghi che farà a meno di Stefano Sensi ma non di Alessandro Bastoni. In questo articolo troverete la notizia sull'esito degli esami strumentali. Il centrale dovrebbe essere in campo per comporre la difesa titolare con Skriniar e De Vrij. Centrocampo titolare con Barella, Brozovic mentre i dubbi resteranno sempre in attacco. Nelle idee tel tecnico nerazzurro potrebbe esserci la coppia tutta argentina formata da Correa e Lautaro Martinez. Contro il Real Madrid, la strategia dei padroni di casa potrebbe esser quella di non dare riferimenti ai difensori. Per questo motivo, Edin Dzeko potrebbe partire dalla panchina.