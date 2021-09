Inter Real Madrid, dove vederla in tv e in streaming

Sarà Inter Real Madrid il primo impegno europeo per la stagione 2021/2022. I nerazzurri ritrovano le merengues ai gironi di Champions League ad un anno di distanza esatto e con un allenatore diverso (stesso discorso per gli spagnoli che l'anno scorso si presentavano a Milano con Zinedine Zidane e che adesso approderanno con Carlo Ancelotti). La passata stagione, a San Siro terminò per 2-0 in favore degli ospiti grazie al gol di Eden Hazard e all'autogol di Achraf Hakimi.

Ma dove sarà visibile l'importante gara europea? Per guardare la partita, è necessario essere in possesso di account Prime Video (che ha acquisito i diritti per trasmettere la migliore gara di Champions League del mercoledì sera) e di installare l'app su una moderna smart tv oppure collegando alla propria tv una console PlayStation 4 o 5 oppure una Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). In alternativa, si può collegare alla tv un dispositivo Google Chromecast o Amazon Firestick.

Per quanto concerne la visione del match in streaming, basterà semplicemente accedere al sito Prime Video oppure scaricare l'app su un dispositivo mobile (smartphone, pc o tablet). A commentare la gara ci sarà Sandro Piccinini coadiuvato dall'ex centrocampista e capitano del Milan, Massimo Ambrosini.