Inter-Real Madrid, Casemiro negativo ma scatta l’emergenza in difesa

Arrivano buone notizie per Zinedine Zidane in vista del match contro l’Inter di settimana prossima. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il tecnico francese potrà contare sul recupero di Casemiro. Il brasiliano è risultato negativo al tampone e dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida con i nerazzurri.

Ancora niente da fare per Eden Hazard ed Eder Militao, entrambi i giocatori si sono sottoposti in mattinata al tampone che ha dato nuovamente esito negativo. Zinedine Zidane potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Sergio Ramos e Varane, che si sono infortunati con le rispettive nazionali. I due difensori si sottoporranno nei prossimi giorni ad alcuni esami strumentali per chiarire le loro condizioni. I blancos sperano di recuperare almeno Nacho, ritornato in questi ad allenarsi con il resto del gruppo

Restano indisponibili i due terzini destri Odriozola e Carvajal ancora alle prese con alcuni problemi fisici, oltre a Valverde che resterà fermo ai box per circa un mese a causa di una frattura alla tibia.