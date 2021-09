Inter Real Madrid, Ancelotti: "La partita più difficile del girone"

"La partita più difficile del girone. Noi e l'Inter siamo favoriti. Nel primo tempo l'Inter ha tenuto un ritmo alto che ha pagato nel secondo tempo. Il match è stato molto equilibrato. Abbiamo perso qualche pallone di troppo, la posizione di Brozovic ci ha messo in difficoltà, ma la squadra è riuscita a difendersi"

Sono le parole di Carlo Ancelotti dichiarate ai microfoni di Amazon Prime dopo il triplice fischio di Inter Real Madrid. Il tecnico dei Blancos, ha poi voluto commentare anche la sconfitta dello Shakhtar di De Zerbi, qui i dettagli.

"Nessuno si sarebbe aspettato la vittoria dello Sheriff Tiraspol contro lo Shakhtar. Bisogna stare attenti". Ha concluso l'ex allenatore del Milan, che dunque si porta subito a tre punti dopo la prima partita stagionale di Champions League.

Il tecnico ha poi voluto confermare l'importanza di Marcelo Brozovic per la formazione di Inzaghi. Il croato è stao quello che ha messo maggiormente in difficoltà Benzema e compagni. Il centrocampista è anche alle riprese per il rinnovo del contratto che scadrà nel 2022. La richiesta sarebbe di circa 6 milioni di euro all'anno. Stipendio simile a quello che dovrebbe pecepire anche Lautaro Martinez. In questo articolo parliamo dell'argentino. L'annuncio per il classe 1997 dovrebbe arrivare a beve.