Inter-Real: ci siamo. Inzaghi ha sciolto tutti i dubbi di formazione

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio del match Inter-Real Madrid, in programma questa sera alle ore 21:00 allo Stadio San Siro e visibile in esclusiva su Prime Video, piattaforma di streaming del colosso statunitense Amazon. Dopo le ultimissime sulla probabile formazione che utilizzerà Carlo Ancelotti (che potete leggere qui) arrivano novità e indicazioni anche sulle possibili scelte di Simone Inzaghi.

Stando a quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro sembrerebbe aver sciolto gli ultimi dubbi e deciso, già dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina, gli uomini che partiranno da titolari stasera. L’ex Lazio si affiderà al miglior undici possibile confermando il collaudato 3-5-2 con capitan Handanovic tra i pali, confermato il rientro di Bastoni sulla linea difensiva con De Vrij e Skriniar. In cabina di regia Brozovic con Barella e ancora Calhanoglu ai suoi lati. Il turco, stando alle ultime indiscrezioni, era in ballottaggio con Vidal per la mezzala sinistra. Sulla fascia destra dovrebbe essere riconfermato Darmian nonostante le voci su Dumfries, mentre a sinistra ci sarà Perisic. In attacco dovrebbe partire dal 1’ la coppia Dzeko-Lautaro, ma non è da escludere la mossa a sorpresa Correa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez.