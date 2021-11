Inter, Raspadori già a gennaio? Chiara la volontà dell’attaccante

Inter, nerazzurri pronti ad acquistare un attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

I nomi nel taccuino di Beppe Marotta sarebbero principalmente due, ovvero: Luka Jovic del Real Madrid e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il talento azzurro, messosi in mostra specialmente la scorsa stagione sotto la guida di De Zerbi, non sta riuscendo a ripetersi in questa prima parte di campionato con Dionisi e nelle ultime settimane si parla di un suo possibile addio già a gennaio.

Sull’argomento è intervenuto lo stesso Raspadori nel corso del suo intervento al Liceo scientifico e sportivo Tassoni di Modena. Ecco di seguito le sue parole riportate da calciomercato.com: “Sono cresciuto nel Sassuolo, tutto è partito da qui ed è una scelta fatta col cuore: per me questo club, prima di tutto, è una famiglia. Sono felice di essere qui, sono concentrato e sereno per fare le cose nel migliore dei modi".

Parole chiare quelle del giovane centravanti del Sassuolo che allontano, almeno per il momento, le voci che lo vogliono all’Inter. I nerazzurri, prima di acquistare un nuovo attaccante, dovranno necessariamente cedere Alexis Sanchez. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport (ne parliamo in questo articolo) il suo addio a gennaio sembrerebbe sempre più probabile. Il cileno non sarebbe contento dello scarso impiego e i nerazzurri vorrebbero liberarsi del suo stipendio, considerato eccessivo per un giocatore troppo fragile.