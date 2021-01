Inter, Ranocchia: “Tutte le partite sono complicate, dobbiamo stare attenti”

Poco prima fischio d’inizio del match contro la Sampdoria, Andrea Ranocchia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTv. Partita speciale per il difensore che ha vestito la maglia dei blucerchiati nel 2016. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Tutte le partite sono complicate, lo sta dimostrando questo campionato molto complicato. Dobbiamo fare attenzione e fare ciò che abbiamo fatto l'ultimo mese e continuare a vincere".

Tanti ex in questa gara, un tecnico che conoscete e un centravanti come Quagliarella....

"Sì, ci sono tanti ex, anche io sono un ex. Sono tutti giocatori importanti. Se abbiamo sentito gli ex? Veramente no. Oggi li saluteremo in campo e saremo avversari. Dobbiamo stare attenti e come ho detto continuare a fare ciò che abbiamo fatto e cercare di stare su. Speriamo i tre punti".