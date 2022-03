Inter, Ranocchia suona la carica: le sue parole nel pre partita

Inter senza alternative questa sera: deve solo vincere.

I nerazzurri dopo le vittorie di Milan e Napoli sono chiamati a vincere per tenere il passo in classifica e per tenere distante la Juventus. Inzaghi questa sera dovrà fare a meno di De Vrij e Brozovic, tasselli fondamentali di questa Inter. Proprio al posto del difensore olandese ci sarà Andrea Ranocchia dal primo minuto. Il centrale nerazzurro intervistato poco prima del match da InterTV ha detto la sua sull'importanza della gara, soprattutto dopo le vittorie di Napoli e Milan.

Ranocchia ha suonato la carica. "Dobbiamo assolutamente vincere la partita perché le altre stanno andando forte, hanno vinto tutte e oggi dobbiamo fare altrettanto". Ad aspettare i nerazzurri ci sarà un Torino intensi e aggressivo come confermato dal difensore di Inzaghi: "Mi aspetto una gara di grande aggressività, sporca, loro mettono tanta aggressività nel possesso palla. Dobbiamo essere pronti. Dobbiamo limitare al massimo la loro pressione e cercare di mettere la gara sullo stesso piano a livello agonistico". Successivamente a DAZN ha parlato della vittoria di Anfield dicendosi soddisfati ma sottolineando come la vittoria non sia servita ad evitare la sconfitta. Sulla pressione messa dalle vittorie del Milan invece si dice fiducioso, l'Inter deve vincere.