Inter, Radio Nerazzurra cresce, anche InterDipendenza sarà protagonista

La nuova stagione di Radio Nerazzurra vede importanti novità nello sviluppo del palinsesto. Lo rende noto il Gruppo Triboo in un comunicato ufficiale nel quale si sottolinea l’importanza e gli ottimi risultati raggiunti della prima radio digitale dedicata esclusivamente ai colori nerazzurri.

Un bouquet multimediale completo offerto ai tifosi, che comprende App, Mobile, piattaforme podcast (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast etc..), social network e per ultimo l’accordo con il canale televisivo nazionale Sportitalia (CH 60 digitale terrestre).

L’offerta in streaming copre l’intera giornata, alternando talk show in diretta a un’ampia scelta di podcast editoriali. Cinque trasmissioni originali distribuite in sei ore di diretta (08:00-14:00), condotte da sei giornalisti e speaker autorevoli, riconosciuti nel panorama calcistico.

Due grandi novità nel palinsesto: il nuovo programma “Social Media Club”, in onda tutti i giorni dalle 11,00 attraverso il quale Radio Nerazzurra “punta a diventare un vero e proprio salotto radiofonico anche per le più importanti redazioni online e pagine social dedicate al popolo nerazzurro”. Tra queste non poteva mancare InterDipendenza, presente con i propri giornalisti tutti i lunedì insieme a Lapo De Carlo e Sergio Sironi.

Nuovo format anche il “Live match”, testato in via sperimentale durante la fase post lockdown ed ora momento di punta per seguire in radiocronaca diretta tutte le partite dei nerazzurri. Anche in questo caso i “ragazzi” di InterDipendenza saranno presenti per raccontare minuto per minuto ogni emozione della stagione nazionale ed europea.