Inter, questo Calhanoglu è da sballo: è il nuovo leader. E quei rigori...

Inter, il vero e proprio protagonista e trascinatore degli ultimi match dei nerazzurri è senza dubbio Hakan Calhanoglu.

Il numero 20 interista, arrivato in estate a parametro zero dal Milan, si è pian piano ritagliato un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere di Simone Inzaghi. Dopo un inizio col botto nella prima partita di campionato contro il Genoa in cui realizzò un gol e assist, l’ex rossonero ha vissuto un periodo complicato ma nelle ultime partite si è riscattato alla grande. Ottime le sue prestazioni contro la Juventus, Milan e Napoli. La svolta definitiva è arrivata proprio contro il suo passato, segnando un calcio di rigore pesantissimo. Nel match di ieri è arrivato un altro gol dagli undici metri che ha permesso ai nerazzurri di pareggiare e successivamente l’assist decisivo per Ivan Perisic per il sorpasso nerazzurro (leggi qui le nostre pagelle).

Grande merito della rinascita di Calhanoglu lo ha senza dubbio anche Simone Inzaghi, che lo ha fortemente voluto e continuato a credere in lui. Il turco si è adattato alla grande al nuovo ruolo di mezz’ala ed è ormai diventato anche il primo rigorista della rosa, scavalcando Lautaro Martinez. Oltre alla sua freddezza dal dischetto, c’è da sottolineare le sue qualità da calcio piazzato. Finora ha già realizzato ben 3 assist e ora ci si aspetta anche qualche gol da fermo, la sua specialità.

Questa è il suo miglior inizio di stagione a livello realizzativo in campionato: mai aveva messo a segno 3 gol nelle prime 13 giornate. L’Inter si sta finalmente godendo il miglior Calhanoglu possibile, adesso bisognerà vedere se riuscirà a mantenersi su questi grandi livelli anche in futuro.