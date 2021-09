Inter, questi i convocati per la gara di domani. Presenti 2 nomi attesi

L'Inter di Simone Inzaghi domani affronterà lo Shakhtar per la seconda gara del girone di Champions.

I nerazzurri dovranno dare immediatamente una svolta al cammino europeo, dopo la sfortunata sconfitta contro il Real Madrid. Fare 3 punti significherà rimettersi subito in gioco. In caso contrario il cammino si andrà a complicare. Inzaghi però potrà fare affidamento su quasi tutti i suoi uomini, visto che nella lista dei convocati compaiono anche Arturo Vidal e Joaquin Correa. L'argentino aveva recuperato, e già da ieri sera si vociferava di una sua praticamente sicura convocazione. E così è stato.

Diverso invece il caso di Vidal. I suoi tempi di recupero apparivano più lunghi, al punto che si temeva un'assenza anche per il match contro il Sassuolo dein programma per prossimo week-end. Il lavoro svolto in maniera personalizzata però ha fornito buone indicazioni, e per questa ragione il tecnico ha deciso di inserirlo nella lista dei giocatori che partiranno per la spedizione ucraina. Questo il comunicato.

"APPIANO GENTILE - In vista della seconda sfida di Champions League, con l'Inter impegnata martedì 28 alle 18:45 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori.

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa."