Inter, questa sera secondo test stagionale con la Carrarese. Chi gioca?

Alle ore 17.00 ad Appiano Gentile ci sarà il secondo test stagionale dell'Inter di Antonio Conte. L'avversario sarà la Carrarese, squadra che milita in Lega Pro. Dopo la vittoria del primo test contro il Lugano per 5-0, la squadra di Conte continua a fare le prove generali in vista dell'esordio in campionato fissato per sabato 26 settembre contro la Fiorentina.

Domani, alle ore 18.00, invece, prima uscita stagionale a San Siro contro il Pisa. Conte cercherà di provare la formazione che, nella sua testa, sarà impiegata tra due settimane. In difesa troverà spazio Kolarov, mentre in mezzo ci potrebbe essere spazio per Brozovic nel ruolo di regista con Barella, recuperato, e Sensi mezzali. Hakimi e Young saranno i due esterni con Lautaro e Lukaku a riformare la coppia dei sogni lì davanti.

Da valutare poi come entreranno i giocatori dalla panchina. Conte avrà un occhio particolare su Nainggolan, Eriksen e Perisic. Valutazioni in corso per loro. Il debutto con la Viola si avvicina e Conte non vuole lasciare niente al caso. Iniziare con un successo questa nuova stagione avrebbe un sapore dolcissimo, dopo la sconfitta in finale di Europa League.