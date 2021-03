Inter, quest'anno tanta fisicità e... Hakimi. I voti premiano il marocchino

La super stagione di Hakimi strappa consensi. Come riporta calciomercato.com, l'esterno nerazzurro è in testa nella classifica dei terzini della Serie A secondo i voti degli inviati della nota testata. Una dimostrazione del notevole contributo che Hakimi sta dando alla squadra, specialmente in fase offensiva.

Il 22enne marocchino ha infatti totalizzato 6 reti e 5 assist in campionato. Numeri di certo che non appartengono ad un terzino.

Conte ha avuto, rispetto alla stagione scorsa, più soluzioni per la manovra d'attacco. Grazie anche all'ex Real, il mister nerazzurro ha potuto contare - fin da subito - su esterni tecnicamente più forti, in grado di puntare l'uomo: una circostanza che non si era mai veramente realizzata nella passata stagione.