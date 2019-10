Inter, quel retroscena svelato da Casemiro che non tutti conoscono

Acquistato dal Real Madrid nel 2014 e girato subito in prestito al Porto per fare esperienza, Carlos Henrique Casemiro - meglio conosciuto semplicemente come Casemiro - ha svelato un retroscena di mercato che comprenderebbe anche l'Inter.

"Avevo la possibilità di andare all'Inter, al Siviglia e al Porto. Lui mi ha chiamato e mi ha convinto. È stata la decisione migliore della mia vita". Questo è quanto rivelato dall'attuale centrocampista del Real Madrid in un'intervista esclusiva a Movistar Deportes.

Casemiro fece ritorno nella capitale spagnola nell'estate nel 2015 dove ancora oggi per le merengues rappresenta una pedina quasi imprescindibile. Il suo contratto scadrà a giugno 2021 e ad oggi è valutato non meno di 60 milioni.