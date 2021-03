Inter, quattro sessioni di mercato per una squadra da primato

Stamani Tuttosport ha dedicato delle righe alla costruzione di questa Inter da primato in classifica. Sul quotidiano torinese viene sottolineato come, eccetto Handanovic, i principali protagonisti siano a Milano in media da meno di tre stagioni.

Solo Perisic, Brozovic e Skriniar sono all'Inter da più di quattro anni; gli altri sette titolari sono arrivati in nerazzurro dall'estate del 2018: parliamo di Lautaro Martinez e Stefan De Vrij, a cui sono succeduti nel tempo Bastoni, Barella, Lukaku ed infine Christian Eriksen.

In pratica sono tre sessioni estive ed una sola di gennaio per andare a formare "il 63% dell'intera squadra in vetta al campionato. Un capolavoro nella scelta degli obiettivi: il club non ha sbagliato un colpo", afferma Tuttosport.

Questi dati stanno a sottolineare come, addirittura, l'affiatamento tra i compagni di squadra può ancora crescere, dato che solo da pochi anni giocano e si allenano assieme. Merito di Ausilio e poi Marotta, artefici di colpi a zero come De Vrij, low cost come Lautaro, e a prezzo ribassato come nel caso ultimo di Eriksen.

Roma non venne certo costruita in un giorno, ma in quattro sessioni è stata edificata un'Inter da primato.