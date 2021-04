Inter, quanto valgono oggi i giocatori della rosa? Le cifre

Inter, lo scudetto che la squadra si sta apprestando a conquistare ha diversi risvolti, e tra questo c'è ovviamente anche da considerarsi l'impatto sul valore dei giocatori che hanno raggiunto tale obiettivo. Ma quanto valgono ad oggi i giocatori della rosa? Tralasciando il capitano, in età calcisticamente avanzata ed in scadenza, si può iniziare l'analisi dalla difesa.

Il reparto che con la sua rocciosità ha contribuito in maniera più che significativa al raggiungimento della vetta. Skriniar, arrivato tre anni fa tra mille critiche vista la cifra versta nelle casse della Sampdoria, è diventato in nerazzurro uno dei migliori difensori del mondo. Ad oggi il suo valore è di 55 milioni di euro. Stesso valore del suo compagno di reparto De Vrij arrivato invece a parametro zero e di Bastoni, giovane letteralmente esploso sotto la guida di Conte.

Passando al centrocampo invece Barella vale ben 60 milioni. Il suo valore è lievitato rispetto a due estati fa, quando fù prelevato dal Cagliari. Brozovic, arrivato da semi sconosciuto, vale oggi 40 milioni di euro. Il croato ha vissuto stagioni complicate fino a quando si è trovata la sua posizione ideale, ossia da regista davanti la difesa. Da quel momento in poi il suo valore è lievitato. Eriksen invece, a causa dell'anno in cui è stato quasi completamente fermo, viene valutato 35 milioni, ma da quando è diventato un titolare inamovibile ha iniziato a far crescere la sua valutazione. Valori alle stelle per i due attaccanti ovviamente. Lautaro Martinez ad oggi vale ben 70 milioni di euro, mentre Lukaku addirittura 90.