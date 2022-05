Inter, quanto vale lo Scudetto? Tutti i premi della Serie A

Inter, la corsa allo scudetto è anche una questione di soldi.

Il campionato di Serie A ieri ha ufficializzato il suo primo verdetto, vale a dire le prime quattro classificate che accederanno alla fase a gironi di Champions League. Con il pareggio della Roma in casa contro il Bologna, Napoli e Juventus diventano matematicamente irraggiungibili e si aggiungono a Milan e Inter già sicure del pass per la coppa dalle grandi orecchie. Ancora tutto aperto invece per la lotta al titolo, che vede il testa a testa tra le due milanesi, la bagarre per l’accesso a Europa League e Conference League oltre alla battaglia accesissima per non retrocedere. Per l’Europa “minore” sono in piena corsa Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. In cinque si giocano i 3 posti per le altre due competizioni continentali della prossima stagione.

Per quanto riguarda invece la lotta per la salvezza è davvero tutto aperto. Al momento le ultime tre posizioni di coda sono occupate dal Venezia, ultimo a 22 punti, e da Genoa e Salernitana entrambe a 25 punti, ma con i campani che devono ancora giocare due partite e sembrano letteralmente resuscitati in questa fase del campionato. Sull’orlo del baratro si trovano il Cagliari, in caduta libera con i suoi 28 punti, mentre non possono ancora esser sicuri della permanenza nella massima serie le liguri Spezia e Sampdoria, appaiate a quota 33 punti.

La classifica finale sarà importante anche per la redistribuzione dei premi. Le prime sette qualificate, come riportato sul sito gianlucadimarzio.com, avranno anche dei premi UEFA per la partecipazione alle prossime manifestazioni europee.

La vincitrice dello scudetto si porterà a casa un totale di 33,4 milioni di euro (di cui 10 dalla UEFA); chi arriverà seconda avrà un bonifico da 26,6 milioni di euro (di cui 7,5 dalla UEFA), mentre la terza si accaparrerà 21,8 milioni di euro (5 dei quali dalla UEFA).



Le tre che retrocederanno avranno invece il cosiddetto “paracadute finanziario”, che sarà utile per ricostruire le rispettive rose. Se a retrocedere sarà una squadra che nelle ultime 4 stagioni ha giocato almeno 3 stagioni in Serie A, riceverà 25 milioni di euro; se retrocederà una squadra che ha giocato almeno 2 delle ultime 3 stagioni in Serie A prenderà 15 milioni; se a retrocedere sarà una squadra dopo una sola stagione in Serie A riceverà 10 milioni di euro.



Di seguito i premi che saranno assegnati per ogni posizione:

- 33.4 milioni di euro (di cui 10 dalla UEFA)

- 26.6 milioni di euro (di cui 7.5 dalla UEFA)

- 21.8 milioni di euro (di cui 5 dalla UEFA)

- 16.7 milioni di euro (di cui 2.5 dalla UEFA)

- 12.5 milioni di euro (di cui 3.63 dalla UEFA)

- 10.9 milioni di euro (di cui 3.63 dalla UEFA)

- 9.3 milioni di euro (di cui 2.94 dalla UEFA)

- 8.3 milioni di euro

- 7.4 milioni di euro

- 6.3 milioni di euro

- 5.5 milioni di euro

- 5 milioni di euro

- 4.6 milioni di euro

- 4.1 milioni di euro

- 3.6 milioni di euro

- 3.2 milioni di euro

- 2.8 milioni di euro

- 2.2 milioni di euro

- 1.6 milioni di euro

- 0.9 milioni di euro