Inter, quanto ti costano gli agenti dei calciatori! La speciale classifica

Inter, la voce del costo per gli agenti dei calciatori è salatissima.



Da quanto comunicato dalla FIGC e riportato da tuttomercatoweb.com la voce di spesa che riguarda le commissioni per gli agenti pagata dai club italiani raggiunge numeri da capogiro. Nel 2021 la cifra totale è stata di ben 174 milioni, 36 in più rispetto al 2020 quando, anche a causa dello scoppio della pandemia del Covid 19, si erano raggiunti i 138 milioni di euro.



In cima alla lista di questa particolare classifica c’è la Juventus con una spesa di 28,914 milioni dii euro, seguita da Inter a 27,512 e dalla Roma a 25,962 milioni. Interessante come dopo i giallorossi sia presente il Milan che però rispetto ai capitolini ha speso meno della metà, ovvero 12,567 milioni. La scelta del club di Elliot di mandare in scadenza alcuni parametri zero ha sicuramente impattato positivamente su questa voce di spesa della squadra rossonera.

Questi numeri portano nuovamente ad interrogarsi sul potere non solo di trattazione ma anche economico che i procuratori hanno sul calcio italiano, in un periodo che dovrebbe essere di ristrettezze, cosa che evidentemente sembra non riguardare calciatori e agenti. In molti casi e, come detto da qualche dirigente in questi giorni, si ha la percezione che i calciatori facciano capo prima ai rispettivi agenti che ai club loro veri datori di lavoro.

Qui le spese di tutti i club di Serie A:



1) Juventus 28,914M

2) Inter 27,512M

3) Roma 25,962M

4) Milan 12,567M

5) Atalanta 8,353M

6) Fiorentina 8,256M

7) Sampdoria 7,227M

8) Napoli 6,906M

9) Sassuolo 6,817M

10) Udinese 5,820M

11) Cagliari 4,979M

12) Lazio 4,716M

13) Genoa 4,678M

14) Hellas Verona 4,539M

15) Bologna 3,961M

16) Empoli 3,631M

17) Torino 3,492M

18) Spezia 2,391M

19) Venezia 1,859M

20) Salernitana 1,242M