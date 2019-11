Inter: quanto incide Lukaku? I numeri sono straordinari

Una doppietta anche ieri sera al Dall'Ara di Bologna per rovesciare una partita che si stava mettendo male. Con 9 gol in 11 partite, Romelu Lukaku spenge ogni polemica riguardo al suo acquisto ed al prezzo pagato al Manchester United la scorsa estate per portarlo a Milano . Anzi, dopo la sconfitta di ieri per 1 a 0 contro il Bournemouth, i tifosi dei Red Devils si sono scatenati contro la società ed il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, rei di aver lasciato andare il gigante belga senza una adeguata sostituzione. Tanto per restare tra i numeri, negli ultimi due mesi il Manchester United è andato a segno 6 volte a fronte degli 8 gol messi a segno dalla punta nerazzurra.

La Gazzetta dello Sport ha evidenziato che dei 28 punti che l’Inter ha in classifica, ben 11 risultano quelli maturati grazie alle reti di Lukaku, una incidenza altissima, che ha portato osservatori come Mario Sconcerti a paragonare l’importanza del belga a quella di Cristiano Ronaldo nella Juventus dello scorso anno.

Le statistiche della Lega parlano di 945 minuti giocati da Lukaku, che dunque può vantare la media strepitosa di un gol ogni 86 minuti. Oltretutto il suo score parla di 9 gol su 17 conclusioni a rete tentate, ovvero una media di un gol ogni due tiri in porta. Questo per quanto riguarda il campionato, mentre per la Champions i tifosi attendono ancora la prima gioia europea. E tra 48 ore l’Inter scenderà sotto il muro giallo del Westfalenstadion per la partita decisiva del girone…