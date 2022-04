Inter, quanto costa la Champions! Scattano i bonus per due nerazzurri

L’Inter giocherà ancora la Champions.

È questo il primo verdetto, per quanto riguarda i nerazzurri, portato con sé dal campionato di Serie A in corso. Grazie alla vittoria, ottenuta con una prestazione estremamente convincente, contro la Roma allenata dal grande ex José Mourinho, l’Inter guidata da Simone Inzaghi ha raggiunto la qualificazione matematica alla prossima Champions League.

Con il raggiungimento di questo obiettivo, come riportato da tuttomercatoweb.com. è scattata una clausola per cui la società del presidente Steven Zhang dovrà corrispondere proprio ai giallorossi della capitale, la cui proprietà è nelle mani della famiglia Friedkin, da quando si è conclusa la pluriennale era Pallotta, 1,5 milioni di euro, come bonus per l’ingaggio di Edin Dzeko, avvenuto l’estate scorsa.

Non finisce però qui. Con la qualificazione aritmetica alla massima competizione per club europei, infatti, è scattato un bonus anche sul prezzo di acquisto di Joaquin Correa a favore dell’altra squadra di Roma, la Lazio di Claudio Lotito.

Per l’acquisto dell’argentino, arrivato in prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25 al verificarsi di determinate condizioni, l’Inter è ora debitrice di un altro milione ai biancocelesti.

Correa ha fin qui totalizzato 4 reti e un assist in 21 partite di campionato, e anche se la sua stagione è stata fortemente condizionata dai frequenti infortuni, si è ultimamente ritagliato un ruolo importante nelle rotazioni di mister Inzaghi, contribuendo fortemente a sbloccare quell’attacco che pareva essersi irrimediabilmente inceppato.

Per quanto riguarda Dzeko invece, il bosniaco ha fin qui collezionato 32 presenze in Serie A, condite con 13 gol e 6 assist.