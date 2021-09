Inter, quanti cambi col Bologna! Inzaghi rivoluziona la squadra: tutte le idee

Inter, col Bologna non si può più sbagliare. Domani contro i felsinei allenati dall'ex Sinisa Mihajlovic (il Bologna ha perso un titolare, clicca qui), l'obiettivo sarà ovviamente la vittoria. Per centrare il massimo risultato, Simone Inzaghi riflette sulle migliori soluzioni da adottare in formazione. Impegni ravvicinati, stato di forma, possibile turnover, animano le ore di avvicinamento al match.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, qualche cambiamento è certamente atteso. Lautaro e Correa si candidano a formare la coppia d'attacco, tutta argentina. Sarà dunque panchina per Edin Dzeko che, dalla prima partita di campionato in poi, ha sempre giocato. Altre novità sono attese sulle fasce: Dumfries potrebbe vedersi finalmente dal primo minuto. Un esordio per l'olandese, atteso da un banco di prova importante per legittimare il suo acquisto.

C'è, poi, Arturo Vidal. Il cileno sembra vivere una seconda giovinezza. Almeno rispetto alla sua avventura con i colori dell'Inter. Come riporta il quotidiano, proprio l'ex Barcellona potrebbe far rifiatare domani uno fra Barella e Calhanoglu. E occhio pure alle opzioni Gagliardini e Vecino, altri profili utili all'occorrenza nelle rotazioni.

In difesa agirà invece D'Ambrosio. Sarà staffetta italiana nella retroguardia dell'Inter, in quanto un turno di riposo potrebbe essere concesso a Bastoni, che contro il Real Madrid ha stretto i denti per esserci. Un'Inter dunque rinnovata. Che potrebbe cambiare tanto, o addirittura tantissimo.