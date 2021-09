Inter, qualificazione? La risposta di Brozovic e le ultime sul rinnovo

Marcelo Brozovic è stato premiato come migliore in campo nonostante la sconfitta rimediata dall'Inter contro il Real Madrid. Qui potrete leggere i dettagli.

Il croato, al termine della gara di Champions League, ha parlato ai microfoni di Spormediaset ed ha confermato che è sicuro di qualificarsi agli ottavi. Il centrocampista ha voluto però riprendere i suoi compagni dichiarando che non si possono sbagliare così tante occasioni soprattutto quando l'avversario si chiama Real Madrid. L'ex Dinamo Zagabria vorrebbe più cinismo per ottenere risultati migliori in futuro.

Nel frattempo, la società nerazzurra, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe deciso di accelerare i tempi per il rinnovo del calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2022. Brozovic richiederebbe uno stipendio da circa 6 milioni di euro. Lo stesso che dovrebbe percepire Lautaro Martinez. L'argentino, come spiegato ieri da Marotta, qui i dettagli, allungherà il suo rapporto con l'Inter fino al 2025 e l'annuncio è atteso a breve.

Per quanto riguarda il croato, sempre più fondamentale nei meccanismi tattici di Inzaghi, ci sarebbe stata nella scorsa settimana un nuovo incontro con i suoi agenti. Il ragazzo vuole retare alla Pinetina per continuare il progetto vincente iniziato con l'ottenimento del diciannovesimo scudetto della scorsa stagione. Quest'anno lo stimolo primario sarà proprio la qualificazione ai gironi di Champions League.