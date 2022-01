Inter, quale futuro per Sensi? Romano svela la volontà del giocatore

Inter, resta incerto il futuro di Stefano Sensi ma le sue intenzioni sono chiare.

Il centrocampista è stato il grande protagonista della vittoria di ieri contro l’Empoli in Coppa Italia e grazie al suo gol nei tempi supplementari ha mandato l’Inter ai quarti di finale. Il giocatore, reduce da una prima parte di stagione in cui non ha trovato spazio, sembrava ormai ad un passo dalla Sampdoria per andare a giocare con continuità ma l’infortunio di Joaquin Correa e la sua prestazione hanno di fatto obbligato la dirigenza interista a bloccare il suo trasferimento.

Sul futuro di Stefano Sensi è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano nel corso di The Here We Go Podcast. Il giornalista ha confermato la possibilità che il giocatore resti ancora in nerazzurro, tutto si deciderà nei primi giorni della prossima settimana. Romano ha svelato inoltre la volontà dell’ex Sassuolo sarebbe quella di proseguire la stagione in nerazzurro ma a patto che giochi con una certa continuità. Il suo rapporto con compagni di squadra è ottimo e il gol di ieri potrebbe rappresentare il punto di svolta dopo alcuni mesi da incubo.

I nerazzurri nel frattempo, riferisce il giornalista, sarebbero già al lavoro per il centrocampo del futuro e avrebbero messo nel mirino Frattesi, centrocampista rivelazione di questo campionato. I nerazzurri al momento sarebbero in vantaggio sulle inseguitrici, ma al momento non ci sarebbe nessun accordo con il Sassuolo. Nel pre partita di ieri è stato lo stesso Beppe Marotta a confermare l’interesse nerazzurro per il centrocampista e per il suo compagno di squadra Gianluca Scamacca (rileggi qui le parole dell’amministratore delegato nerazzurro).