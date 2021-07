Inter, quale futuro per Perisic? Marotta ha le idee chiare

L’Inter è chiamata a risolvere in questa finestra di mercato anche il futuro di Ivan Perisic. Il croato è in scadenza di contratto nel 2022 e non avrebbe ancora avviato le trattative per un’eventuale rinnovo. Il giocatore si è negativizzato dal coronavirus ed entro le prossime settimane tornerà a Milano per unirsi al resto della squadra, ma il suo futuro resta incerto.

Beppe Marotta, intanto, sarebbe alla ricerca di un nuovo esterno sinistro di qualità da regalare a Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, gli obiettivi nerazzurro sarebbero principalmente due: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi in uscita dal Chelsea.

Nel caso in cui l’Inter dovesse acquistare un nuovo esterno, Ivan Perisic finirebbe dritto nella lista dei partenti. I nerazzurri vorrebbero monetizzare il più possibile dalla sua cessione per evitare di perderlo a zero tra un anno. Il giocatore avrebbe diverse estimatrici in Bundesliga, ma al momento non sarebbero ancora arrivate proposte concrete.

Il futuro di Ivan Perisic, al momento, sembrerebbe sempre più lontano dall’Inter nonostante le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. La situazione potrebbe cambiare soltanto se il croato decidesse di rinnovare con l’Inter a cifre più basse rispetto a quelle percepite attualmente, ma questo scenario è di difficile realizzazione.