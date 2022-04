Inter, quale futuro per De Vrij? Chiara la volontà del giocatore

Inter, in casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Stefan De Vrij.

L’olandese è in scadenza di contratto tra un anno e la trattativa per il rinnovo sarebbe al momento congelata. La dirigenza nerazzurra starebbe valutando una sua eventuale cessione in estate in modo da finanziare il prossimo mercato e avrebbe già individuato il suo sostituto in Gleison Bremer del Torino.

Il giornalista Alfredo Pedullà spiega che le parti avevamo già trovato l’intesa definitiva per il rinnovo negli ultimi mesi del 2020 a 5 milioni di euro a stagione più bonus. L’olandese prima di parlare del suo futuro vorrebbe avere un confronto con la società per capire il motivo per il quale si sia tutto bloccato. L’intenzione del giocatore, rivela il giornalista, sarebbe quella di rinnovare il suo contratto, anche per un’altra stagione, per poi valutare se andare via o meno. L’Inter a questo punto è chiamata a risolvere il prima possibile la situazione, la volontà del giocatore è molto chiara.

Sulle tracce di Stefan De Vrij ci sarebbero alcuni club di Premier League ma il difensore resterebbe volentieri all’Inter. Bisogna sottolineare che la sua eventuale cessione permetterebbe ai nerazzurri di fare una buona plusvalenza in quanto il giocatore è stato acquistato a parametro zero. Il suo valore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro.