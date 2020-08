Inter, quale futuro attende i nerazzurri? La strada sembra tracciata

La sconfitta con il Siviglia in finale di Europa League è stato l'ultimo atto, purtroppo amario, della stagione 2019/20 comunque positiva per l'Inter. E' arrivato un secondo posto in campionato che mancava dal 2011, con gli stessi punti dell'ultimo scudetto, nell'anno del Triplete. Miglior difesa del campionato e secondo miglior attacco. Semifinale di Coppa Italia e finale di Europa League, a cui i nerazzurri sono giunti dopo l'eliminazione dai gironi di Champions League.

Eppure questo, probabilmente, non basterà per aprire un ciclo e continuare il progetto iniziato quest'anno con Antonio Conte. Ad inizio settimana ci sarà l'incontro decisivo con Zhang, ma le parole del post finale fanno intendere che la sua avventura all'Inter, dopo solo un anno, è finita. Saluti, ringraziamenti e verbi al passato fanno intendere che Conte ha deciso di porre fine al rapporto con il club di Suning. Il sostituto sarà al 90% Massimiliano Allegri, che così sei anni dopo ripeterà la stessa staffetta che era accaduta alla Juventus.

Con un nuovo allenatore cambieranno anche le scelte di mercato in entrata e in uscita. Insomma, una nuova rivoluzione.