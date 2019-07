Inter PSG: il protagonista più atteso resta a guardare

Sabato prossimo l'Inter è attesa alla terza partita di grande livello di questa prima fase della stagione. Dopo Manchester United e Juventus sarà la volta del PSG ad impegnare i ragazzi di Antonio Conte in una amichevole di lusso.

Il sito ufficiale della società nerazzurra informa che la gara si giocherà "nell'isola di Taipa, collegata con Macao, dove sorge il Macau Olympic Sports Center, inaugurato nel 1997 e ristrutturato nel 2005, quando ha ospitato i Giochi dell'Asia Orientale."

All'incontro non prenderà parte Neymar, che non figura nella lista dei convocati diramata oggi dalla società transalpina. Evidentemente gli intrecci di mercato, che vedono la stella brasiliana pronta a rientrare a Barcellona, hanno una importanza strategica in questo momento.