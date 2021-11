Inter, pronto il restyling in difesa: i nerazzurri hanno le idee chiare

Inter, i nerazzurri pensano già al futuro ed hanno le idee chiare per come completare la rosa.

Il reparto che verrà maggiormente modificato sarà senza dubbio quello difensivo. A fine stagione potrebbero dire addio Aleksandar Kolarov, Danilo D’Ambrosio ed Andrea Ranocchia. I tre difensori sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno e il loro futuro è in bilico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe pensando di far rientrare in rosa Zinho Vanheusden e Lorenzo Pirola, considerati ormai pronti per la prima squadra dopo diversi anni in prestito.

Il belga è stato riscattato in estate dallo Standard Liegi per poi essere girato in prestito al Genoa. Dopo una prima parte di campionato in cui ha giocato con continuità, il belga ha rimediato un infortunio che lo ha costretto ai box per diverse settimane. Dopo la sosta dovrebbe tornare a disposizione, bisognerà vedere se riuscirà a trovare spazio anche con il nuovo allenatore Andriy Shevchenko. Lirola, invece, è da due anni in prestito al Monza in Serie B dove è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare in questa stagione dopo un inizio di campionato in cui ha trovato pochissimo spazio. Entrambi i giocatori hanno dimostrato di saper fare bene anche nella difesa a 3 e potrebbero essere delle ottime alternative al trio titolare Skriniar-De Vrij-Bastoni.

Da tenere d'occhio la situazione di Stefan De Vrij, l’olandese è considerato un elemento imprescindibile ma ha il contratto in scadenza nel 2023 e la trattativa per il rinnovo con il suo agente Mino Raiola sarebbe bloccata da diverso tempo (qui il punto).