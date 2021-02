Inter, procede il recupero di Sensi: ecco quando dovrebbe rientrare

La redazione di Sky Sport ci aggiorna sulle condizioni fisiche di Stefano Sensi, che da circa dieci giorni sta lottando contro l'ennesimo problema muscolare della sua avventura in nerazzurro.

Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare, il centrocampista ex Sassuolo oggi si è allenato a parte, svolgendo del lavoro individuale. Proprio per questo motivo sembra difficile che il giocatore possa essere a disposizione di Antonio Conte per la gara contro il Genoa, in programma questa domenica alle ore 15.

Con ogni probabilità, Sensi tornerà a disposizione per la gara di mercoledì contro il Parma, ma si resta in attesa della rifinitura di domani per avere un quadro più completo sulle sue condizioni.