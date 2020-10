Inter, problemi per Lukaku: il comunicato ufficiale del club

Non sembra esserci pace per l'Inter in questo avvio di stagione, che tra positività al covid e infortuni ha dovuto spesso fare i conti con una rosa ridotta all'osso. L'ultima novità è di pochi minuti fa e riguarda Romelu Lukaku: secondo il comunicato del club, il giocatore avrebbe accusato un problema dopo la gara con lo Shakhtar e si sarebbe sottoposto ad ulteriori controlli nella giornata odierna. Di seguito il comunicato del club:

"Le condizioni di Romelu Lukaku - Per l'attaccante belga accertamenti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell'attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno."

La speranza del club e dei tifosi e che si possa trattare di qualcosa di poco conto.