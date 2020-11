Inter, problemi muscolari per Lautaro: Scaloni non lo rischia

Lautaro Martinez è attualmente in ritiro con la nazionale argentina per preparare le sfide contro Paraguay e Perù, valide per la qualificazione al prossimo mondiale che si svolgerà in Qatar nel 2022. L'attaccante non sarebbe ancora al massimo della condizione a causa del fastidio muscolare accusato nell'ultima gara con l'Atalanta

Secondo quanto riportato da Tyc Sport, il centravanti nerazzurro sarebbe ancora alle prese con il problema al muscolo ischio-tibiale rimediato nel riscaldamento prima del match contro l'Atalanta di domenica pomeriggio. Il classe ‘97 non si sta allenando con il resto del gruppo e sta svolgendo un lavoro personalizzato. La sua presenza per il match contro il Paraguay in programma venerdì prossimo è in forte dubbio.

Per il momento, però, la Seleccion non sembra intenzionata a rimandarlo in Italia e il commissario tecnico della nazionale argentina Scaloni non vorrebbe rischiarlo e gli concederà un turno di riposo. Se dovesse riuscire a recuperare del tutto entro i prossimi giorni, potrebbe tornare in campo nel match contro il Perù in programma mercoledì.