Inter, problemi con il Chelsea per il pagamento di Lukaku? La verità

La complessa situazione in cui versa il Chelsea non incide sulle casse per l’Inter per quanto concerne l’operazione Lukaku. Lo riporta Calcio&Finanza.

La cessione dell’attaccante ex Man United al club di Londra è stata ufficializzata la scorsa estate per 113 milioni di euro, ma la società nerazzurra si è già garantita l’incasso completo della cifra. Nei documenti del club nerazzurro connessi al bond, infatti, si evince che l’Inter ha ceduto “Romelu Lukaku al Chelsea per 113 milioni di euro (al netto del contributo di solidarietà Fifa dovuto), cifra che è stato parzialmente incassato (direttamente per 22,6 milioni di euro e indirettamente tramite factoring per 22 milioni di euro, secondo al piano di pagamento definito) con l’importo residuo da incassare nei dodici mesi successivi”.

Il Chelsea, dunque, non compare tra le società indebitate con i nerazzurri. Al 30 settembre 2021, invece, il club nerazzurro aveva crediti da factoring per 84,7 milioni di euro, che si riferivano “alla cessione pro soluto di alcuni crediti verso il Chelsea Football Club Limited a un factor, che verranno incassati nei successivi dodici mesi in base all’acquisto e contratto di cessione con il factor”, esemplifica la società degli Zhang.

In caso di difficoltà a livello di cassa per il Chelsea, quindi, il problema non coinvolgerà il bilancio dell’Inter, ma piuttosto l’istituto che ha acquisito i crediti nei confronti dei Blues.