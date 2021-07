Inter-Pro Vercelli 4-0: il tabellino dell'amichevole di oggi

Nella giornata di oggi, durante l'allenamento ad Appiano Gentile, l'Inter ha affrontato in amichevole la Pro Vercelli per prepararsi nel migliore dei modi alla prima giornata di campionato in casa contro il Genoa del 21 agosto. Hanno partecipato all'amichevole anche alcuni titolari come Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic, assenti nell'impegno contro il Lugano.

Proprio i due giocatori sopra menzionati sono andati a segno per l'Inter, oltre alla doppietta del centravanti classe 2000 Mulattieri che ha chiuso la partita con un rotondo 4-0.

Continua, dunque, la fase di preparazione della squadra di Simone Inzaghi che dovrà far assimilare le sue idee di gioco alla squadra e il fatto di poter integrare i titolari diventa già un'ottima notizia.