Inter-Pro Sesto 4-0: si rivedono Sensi, Pinamonti e Vecino

Nella giornata di oggi, l'Inter, è stata protagonista di una sgambata contro la Pro Sesto, per poter tastare sul campo la condizione fisica di alcuni calciatori poco utilizzati o con problemi fisici.

La partita amichevole è terminata con il risultato di 4-0 in favore dei nerazzurri, con la doppietta di Eriksen e i gol di Ivan Perisic e del giovane Primavera Tibo Persyn.

Ma la partitella è stata soprattutto l'occasione per rivedere in campo Stefano Sensi, non sceso in campo in Coppa Italia contro la Fiorentina per un fastidio, ma pienamente recuperato, Andrea Pinamonti e Matias Vecino, reduci da inforuni molto lunghi.