Inter Primavera, Satriano e Ilic non bastano. Nerazzurri eliminati

Finisce 2-3 al centro di formazione Suning il match tra Inter Primavera e Lazio, valevole per i quarti di finale di Primavera Tim Cup. Non riesce l’impresa agli uomini di Armando Madonna, in semifinale ci andrà la Lazio che affronterà la vincente di Cagliari-Hellas Verona.

Lazio subito in vantaggio al 7' grazie alla rete di Castigliani. Il raddoppio arriva al 26', dal dischetto di Moro. I nerazzurri accorciano le distanze al 38’ con il gol di Satriano sull’assist di Vezzoni, ma Lazio incrementa il vantaggio nei minuti finali della prima frazione di gioco ancora con Moro.

A inizio secondo tempo Ilic prova riaprire il match. Dopo il gol del bulgaro, i nerazzurri hanno rischiato di prendere gol almeno un paio di volte. Al 64’ ci pensa Bertini a chiudere la partita e portare la Lazio nuovamente con due gol di vantaggio. Non basta il forcing nel finale dei nerazzurri a ribaltare il risultato.