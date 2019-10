Inter Primavera: Oristanio, il 2002 più forte d'Italia, magia a Barcellona

Quando l’Inter nel lo prelevò dalla Peluso Academy di Avellino, Gaetano Oristanio era considerato il classe 2002 più forte d’Italia. L’Inter lo soffiò alla Fiorentina e alla Juventus ed oggi, a distanza di tre anni, il giovane cilentino sta confermando le aspettative che lo circondavano sin dal suo arrivo a Milano.

Il trequartista ha iniziato il suo primo campionato Primavera alla grande: alla prima di campionato contro il Pescara i ragazzi di Madonna erano sotto 2 a 0. A quel punto il mister manda in campo Oristanio che prima si mette in proprio per accorciare le distanze e poi in versione assist man manda in porta Schirò per il 2 a 2 finale.

La scintilla è scoccata lì, poi è arrivata la Nazionale di categoria, infine la consacrazione internazionale con lo strepitoso calcio di punizione al sette del portiere del Barcellona nella gara di Youth League di martedì scorso vinta dai nerazzurrini per 3 a 0.

Oristanio è un mancino naturale che può ricoprire tutti i ruoli dalla trequarti fino alla porta avversaria, anche se la sua indole lo porta a iniziare l’azione sulla destra per accentrarsi e tentare la conclusione con il piede preferito. Considerata la sua età lo si può definire un creatore di calcio, un istintivo geniale, anche se ancora da disciplinare tatticamente.