Inter, Primavera da primato: 2-4 allo Sheriff. Cosa è andato e cosa no

Inter news: la Primavera di Chivu vola in Youth League.

I baby nerazzurri, dopo aver vinto la partita d’andata contro lo Sheriff, erano chiamati ad un’altra risposta importante nella gara di ritorno in Moldavia, per blindare il proprio girone e guardare con fiducia alla qualificazione e alle prossime gare. Un 2-4 senza repliche che ha mostrato tante individualità interessanti ed alcune lacune già viste nel corso della stagione e a cui lo stesso Chivu dovrà porre rimedio nel lavoro quotidiano per recuperare terreno in campionato, visto che il quinto posto a meno cinque dalla Roma capolista comincia a diventare pesante.

Come si diceva poc’anzi, tante sono state le individualità interessanti, a partire dal mattatore di giornata, ovvero Lorenzo Peschetola, autore della doppietta che ha spento le speranze dello Sheriff di poter reimpensierire l’Inter dopo essere passata in vantaggio per 1-0. Buona prova anche per il bomber Abiuso, anche lui finito nel tabellino dei marcatori, mentre c’è rammarico per il rigore fallito e calciato sul palo da parte di Casadei – clicca qui per leggere il profilo del centrocampista della Primavera di Chivu. Insomma, una buona prova che ha dimostrato la capacità di questi ragazzi di non voler mollare un centimetro, ribaltando il risultato, anche se c’è ancora tanto da lavorare, soprattutto per quanto riguarda l’assetto tattico e la ricerca dell’equilibrio che, fino ad ora, non è stato totalmente trovato e i tanti gol subiti lo dimostrano.

Ma il primato nel girone fa ben sperare, e le qualità per poter impostare un grande lavoro di valorizzazione in ottica prima squadra ci sono tutte. Altra nota positiva, l’ingresso del ‘secondo’ 2005 in questa stagione: dopo Owusu, infatti, anche Francesco Pio Esposito ha calcato il campo, da fuori quota, per un quarto d’ora di gara, a dimostrazione della volontà di voler lanciare tanti giovani che potranno avere grande valore. L’Inter fa il bottino pieno in Moldavia, sia con i grandi – a tal proposito, rivivi qui la diretta testuale della gara -, sia con la Primavera. Adesso il destino è nelle mani di ‘entrambe’ le squadre nerazzurre.