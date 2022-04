Inter Primavera, Chivu vince 0-2 in trasferta contro il Torino: il report

Gran bella vittoria per l'Inter Primavera allenata da Christian Chivu.

I ragazzi diretti dall'ex n°26 nerazzurro, hanno vinto in trasferta contro il Torino per 0-2. Ad aprire la gara dopo appena 120 secondi di gioco è stato il nerazzurro Jurgens. Una doccia gelata per i granata che per tutta la durata della prima frazione di gioco non riescono più a creare occasioni che portassero alla rete del pareggio.

Il secondo tempo vede i nerazzurri alzarsi per chiudere la partita quanto prima, con la rete dello 0-2 che arriva al minuto 62 grazie al guizzo di Zuberek. Da qui in poi la squadra di Chivu gestisce alla perfezione e riesce a portare a casa il 12 esimo risultato utile consecutivo che gli consente di approdare alle fasi finali con ben tre giornate di anticipo.