Inter Primavera, c’è il sorpasso: Bologna battuto e primo posto in classifica

L’Inter Primavera centra la terza vittoria consecutiva in campionato, dopo aver battuto Empoli e Lazio, gli uomini di Mister Madonna hanno battuto anche il Bologna di Zauri. Vittoria di misura per 1 a 0, ottenuta grazie alla rete di Bonfanti. I tre punti conquistati con i felsinei hanno permesso ai nerazzurri di scavalcare la Roma e portarsi momentaneamente al primo posto in classifica.

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, l’Inter è riuscita a sbloccare il match al 52’ grazie alla rete di Nicholas Bonfanti. Il classe 2002 ha approfittato dell’errore del portiere Molla su un retropassaggio e insaccato la palla in rete. Al 64’ i nerazzurri hanno sfiorato il radoppio con una girata al volo di Tonoli sugli sviluppi di un calcio di punizione. Negli ultimi minuti gestiscono il vantaggio grazie ad un possesso palla prolungato e alla buona tenuta della difesa.

Importantissima vittoria dell’Inter Primavera che mette così pressione alla Roma, impegnata alle 15:00 contro il Milan. I nerazzurri sono attualmente a +1 sui capitolini e nella prossima giornata affronteranno l’Atalanta in casa.