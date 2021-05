Inter, prima da titolare per Radu ieri sera: la sua partita

Nella gara di ieri sera a San Siro tra Inter e Roma, vinta dai nerazzurri per 3-1, Ionut Radu ha giocato la sua prima gara con la maglia da titolare in questa stagione.

Prima di ieri infatti il portiere rumeno non era mai partito dal primo minuto in nessuna delle sfide che i nerazzurri hanno affrontato quest'anno, nemmeno nei match "abbordabili" di Coppa Italia. Inevitabile dunque che la curiosità di vedere il giovane portiere all'opera era molto alta, e finalmente ieri sera è stata appagata.

La prestazione generale di Radu è stata sufficiente ma non si può negare che ci si aspettava di più. Come nell'occasione del gol di Mikhitaryan: il classe '97 effettivamente non ha colpe sul gol subito però è anche vero che se fosse andato in tuffo in maniera più decisa, dal momento che era riuscito a impattare la sfera, avrebbe potuto sventare la minaccia.

Detto ciò rimane il fatto che quella di ieri sera era la prima partita da titolare di Radu nell'Inter, giocata per di più contro un avversario tosto come la Roma, dunque al momento è difficile dargli una valutazione generale. Sicuramente il potenziale c'è, vedremo se riuscirà a sfruttarlo e a diventare un grande portiere.