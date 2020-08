Inter, previsti esami per Sanchez. Oggi giorno di riposo

L'Inter dopo aver raggiunto la semifinale di Europa League stacca momentaneamente la spina: giornata di riposo per tutta la squadra prima di preparare al meglio la prossima partita della competizione contro gli ucraini dello Shakhtar. Nessuna sessione di allenamento per i nerazzurri, day off per tutto il gruppo.



La squadra quest'oggi pranzerà in un ristorante che è stato completamente sanificato per poi trasferirsi domani in un albergo più confortevole. Nonostante i divieti del UEFA che ha sottolineato come nessun club potrà allontanarsi dal proprio ritiro arriva il via libera per qualche ora di relax e per provare a ricaricare le pile.



Nella giornata odierna previsti anche esami per Alexis Sanchez: l'attaccante cileno è stato costretto a giocare il resto del match contro il Leverkusen con una fasciatura e adesso Conte spera di averlo con sé anche per il prossimo incontro di EL. Risentimento muscolare per l'ex Udinese e Barcellona con gli accertamenti di oggi utili per capire le sue condizioni e le possibilità di essere a disposizione del tecnico salentino almeno in finale. Improbabile ormai un suo impiego nella prossima sfida. A riportarlo è Sky Sport.