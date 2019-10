Inter, prevista una buona fetta di pubblico nelle prossime sfide: i numeri

A poche ore dalla vittoriosa spedizione a Reggio Emilia contro il Sassuolo i nerazzurri di Antonio Conte si preparano ad affrontare in casa due match cruciali contro Borussia Dortmund e Parma.



I sostenitori della Beneamata risponderanno presente. Sono infatti circa 130mila gli spettatori previsti, che nel giro dei prossimi giorni tiferanno per gli uomini del tecnico salentino fino al triplice fischio.

Per entrambi i match si va verso il totale esaurimento dei primi e dei secondi anelli: per questo è ora in vendita anche il terzo anello.



Secondo quanto appreso da Inter.it sarebbero ancora in vendita i tagliandi per gli altri settori di San Siro acquistabili negli store autorizzati e anche online.