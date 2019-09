Inter, prevista una buona fetta di pubblico a San Siro: la nota del club

Cresce la febbre per il prossimo match dei nerazzurri contro la Lazio. Il sito ufficiale dell'Inter ha voluto annunciare attraverso il suo sito ufficiale una buona fetta di tifosi presenti a San Siro per la partita di stasera.



Ecco quanto si legge da Inter.it:



“Sentiamo ancora nell’aria il profumo della vittoria nel #DerbyMilano. Un successo bello ed entusiasmante, che ora va confermato. Si torna in campo questa sera con Inter-Lazio, in programma al ‘Meazza’ alle 20.45. Sono più di 55mila i nerazzurri che hanno già scelto di esserci".