Inter, pressing sulla Federcalcio argentina: novità su Lautaro Martinez

Inter in pressing sulla Nazionale argentina.

Dopo una lunghissima astinenza da gol Lautaro Martinez ritrova la rete in maglia nerazzurra. Dalla Salernitana alla Salernitana, la tripletta del Toro spazza via le critiche e i dubbi sulla potenza di fuoco del numero 10 dell'Inter che sale a quota 15 gol in stagione tra campionato e coppe (qui l'approfondimento sul toro). L'argentino sarà uno dei protagonisti della stagione della squadra di Simone Inzaghi, che conta su di lui per confermarsi Campioni d'Italia e provare ad aprire un ciclo vincente.

Dopo la tripletta dell'ultima gara il tecnico nerazzurro non vuole perdere il toro durante la sosta e infatti nasce il "caso Lautaro" in Argentina. Secondo quanto svelato da Tuttosport la società Campione d'Italia in questi giorni sarebbe in pressing sulla Federcalcio argentina per trattenere il giocatore per le gare del 26 e 30 marzo contro Venezuela e Ecuador. Due match che sarebbero ininfluenti per la posizione in classifica della nazionale di Messi e compagni. La federcalcio albiceleste dal canto suo non ha ancora dato una risposta all'Inter che continua col pressing costante. Dunque Inzaghi non vuole mandare Lautaro in patria e preferisce tenerlo a Milano per averlo al meglio al rientro dalla sosta. A pochi giorni dal big match contro il Liverpool, il toro è tornato a segnare e contro i Reds proverà a ripetersi.

Lautaro sarà titolare nel match di ritorno degli ottavi di Champions League ad Anfield. Per il tecnico nerazzurro pochi dubbi di formazione, anzi solo due. Ballottaggio in mezzo al campo tra VIdal e Gagliardini e dubbi sulle condizioni di Perisic a sinistra, come riportato sul nostro sito.