Inter, presentata la partnership con un colosso giapponese

Inter, novità importanti per quanto riguarda la valorizzazione del brand e nuove partnership.

Sul sito ufficiale della società nerazzura inter.it, si rende nota la nuova partnership tra la squadra milanese e la Panasonic, notissimo brand di elettronica giapponese che diventerà così l’Official Air Quality Partner della Beneamata. L’accordo è stato presentato in una conferenza stampa web svoltasi in mattinata alla quale hanno partecipato il Ceo Corporate dell’Inter Alessandro Antonello, il Chief Revenue Officer Luca Denovaro, il Country Manager di Panasonic Andrea Cetrone e Stefania Bracco Marketing Manager di Panasonic.



Inter e Panasonic di uniscono così in attività di marketing e comunicazione a partire dal product placement fino ai contenuti social brandizzati oltre alla visibilità del colosso giapponese durante i match casalinghi dell’Inter. Una partnership che punta anche allo sviluppo tecnologico in senso ambientale e del benessere con l’utilizzo in esclusiva da parte dell’Inter di apparecchiature brevettate Panasonic che aiutano all’areazione e all’eliminazione di agenti inquinanti negli spazi chiusi a disposizione del club.

Per quanto riguarda l’espansione del brand Inter su nuovi mercati il club nerazzurro ha comunicato l’apertura di una nuova Inter Academy nell’Emirato di Sharjah, dopo averne già aperto uno a Dubai. Alla presenza di Marco Materazzi, Legend nerazzurra, il nuovo progetto dell’Inter negli Emirati nasce in collaborazione con REPs, una società che si occupa di benessere e salute per la popolazione di quei territori. Tra gli obiettivi dell’InterAcademy vi è l’apertura e lo sviluppo di scuole calcio e la partecipazione alle iniziative di REPs.

Continua così l’impegno della dirigenza nerazzurra ad ampliare il confine della presenza del Brand Inter sui mercati mondiali.