Inter, preoccupazione per Gosens: quali saranno i tempi di recupero?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2023

Inter, c’è preoccupazione per le condizioni di Robin Gosens. La partita di oggi è stata molto importante per quanto riguarda la speranza di qualificazione alla prossima Champions League. I tre punti conquistati oggi, infatti, hanno permesso, almeno fino ad ora, alla squadra di Inzaghi, di poter raggiungere il quarto posto in classifica in campionato.

Ma, oltre al risultato, c’è una nota stonata nella giornata interista, ovvero l’infortunio accorso a Robin Gosens. L’esterno tedesco, infatti, nell’azione che ha portato al gol del sorpasso nerazzurro sulla Lazio, nella caduto ha subito una lussazione alla spalla che lo ha costretto ad uscire anzitempo al posto di de Vrij. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra è molto in apprensione per quanto riguarda le sue condizioni fisiche.

Già questa sera ci potrebbero essere i primi esami. Ad oggi, da quanto filtra, sono ancora incerti i tempi di recupero del giocatore. Se ci dovesse essere un lungo stop, sarebbe un vero peccato per un giocatore che aveva iniziato a macinare prestazioni positive e che, alternandosi con Dimarco sulla fascia sinistra, aveva permesso allo stesso esterno della Nazionale di poter rifiatare in alcune partite.