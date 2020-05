Inter, posticipata la ripresa degli allenamenti: il motivo

Appiano Gentile non riaprirà domani per gli allenamenti dell'Inter. Posticipata la ripresa, possibilità che sia mercoledì. Il motivo? Le visite mediche a cui i giocatori saranno sottoposti prima di poter scendere in campo. Queste le linee guida pubblicate in mattinata dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio.

Ogni giocatore dovrà effettuare un esame clinico e un tampone, o altro test rapido valido, prima di poter tornare ad allenarsi. Tutti a disposizione tranne Sanchez, che vedrà finire il suo periodo di isolamento mercoledì.